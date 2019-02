It-ekspert efter undercover-metode i Nyborg: - Godt, man tjekker sikkerheden, men det er ikke en god måde

- Det er godt, at en institution tjekker, om man er stærk på it-sikkerheden. Men jeg synes ikke, at det er en god måde, det er gjort på. Men kunne have tjekket det ved at bruge en dag engang imellem, hvor man sammen med de ansatte internt tester, hvor der eventuelt er svagheder, gennemgår hvordan forskellige arbejdsgange kan forbedres, og generelt inddrager de ansatte i en læringsproces omkring sikkerheden.

Sådan lyder det fra John Foley, efter at Nyborg Kommune har samarbejdet med en virksomhed, der har sendt en undercover-person ud for at tjekke op på 4kløverskolens it-sikkerhed. John Foley har stiftet Copits, der er en privat, uafhængig rådgivnings- og it-sikkerhedsvirksomhed. Han er uddannet militærteknisk- og sikkerhedsofficer med it- og cybersikkerhed som speciale og har over 30 års erfaring med it-sikkerhedsarbejde bag sig. Blandt andet har han udarbejdet sikkerheds- og beredskabsplaner.

Selv om han ikke er enig i den fynske kommunes metode, påpeger han, at det er nødvendigt, at der bliver gjort noget for at tjekke op på sikkerheden. Der sker nemlig brister, lyder meldingen fra it-eksperten.

- Hele spektret rundt - private, virksomheder, staten, regioner og kommuner - er der nogle problemer. Selv om der er sket flere forbedringer de seneste på, halter det særligt med it-sikkerheden hos små- og mellemstore virksomheder og hos det offentlige - staten, regioner og kommunerne, siger John Foley og fortæller, at dårlig it-sikkerhed kan betyde læk af eksempelvis cpr-numre, gidseltagning og afpresning af nødvendige virksomhedsinformationer.