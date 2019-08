Iris' elever fik udgivet artikler: - Mit indtryk er, at de følte, de blev hørt og taget alvorligt

Iris Plauborg var sidste år en af to lærere på Middelfart Gymnasium, der samarbejdede med Fyens Stiftstidende om at undervise eleverne i journalistik. I år ser hun frem til at gentage succesen.

Sidste år blev elever på Middelfart Gymnasium direkte involveret i deres nærområdes journalistik, da de deltog i et projekt med Fyens Stiftstidende. Projektet hedder Ryk og skal gentages igen i år med flere gymnasier. Iris Plauborg, der er dansklærer på Middelfart Gymnasium, har valgt at bruge en dag på at høre oplæg hos Fyens Stiftstidende.

- Det er sjovt at være med her, fordi jeg får prikket til forestillingen om, hvordan man underviser i journalistik. Det her er anderledes, fordi eleverne får lov til at skrive journalistisk, forklarer Iris Plauborg.

Under forløbet på Middelfart Gymnasium skrev eleverne artikler om emner, de selv havde valgt. Enkelte af artiklerne blev udgivet i Fyens Stiftstidende. Forløbet sluttede med, at beslutningstagere og elever mødtes for at diskutere de unges udfordringer.

Det var Iris Plauborgs klasse, der var en del af Ryk.

Hvilken respons fik du af eleverne?

- Mit indtryk er, at de følte, de blev hørt og taget alvorligt. De kunne for eksempel gøre Middelfarts borgmester opmærksom på, at de ikke var tilfredse med Middelfarts ungdomshus, fortæller Iris Plauborg.

Når projektet går i gang på Middelfart Gymnasium for anden gang, skal i alt fem klasser være en del af projektet. De kommer til at nyde godt at den inspiration og viden, som Iris Plauborg tager med fra dagens oplæg.

- Jeg synes det er fedt, at avisen står for et projekt som dette. Det giver os mulighed for lære eleverne om medieudviklingen indefra, siger Iris Plauborg.