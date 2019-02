- Hvis det er overvejende sandsynligt, at de lyver for os, så kan vi agere. Eller vi kan på et eller andet tidspunkt skride til politianmeldelse. For politiet kan efterforske. Det kan vi ikke. Vi kan kun spørge.

Sådan lød beskeden fra Boie Skov Frederiksen, umiddelbart efter at han tirsdag eftermiddag stod i spidsen for fire medarbejderes tilsyn på en ejendom på Nordbirkvej i Seden.

Efter tilsynet konkluderede Boie Skov Frederiksen, at de tilbageværende 31 ton kemikalier var forsvarligt placeret i kemikalierummet og at der ikke var tegn på, at polske arbejdere boede tæt op af det selvsamme rum til kemikalierne.

Kommunen fandt således ingen senge, møbler eller personlige ejendele, som kunne dokumentere, at de polske arbejdere boede i bygningen.