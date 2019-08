Hvorfor er det nedslående, hvis vejrudsigten melder regn? Hvorfor er det så vigtigt at have en velholdt have, at vi tager ukrudtsbrænder eller værre i brug? Og hvorfor står valget i supermarkedet mellem gulerødder og økologiske gulerødder og ikke mellem sprøjtede gulerødder eller gulerødder?

Det er noget af det, der skal debatteres, når verdens førende økolingvister mandag og frem til torsdag samles til den internationale konference ICE-4 (4th International Conference on Ecolinguistic) på Syddansk Universitet i Odense.

På konferencen skal forskerne blandt andet drøfte, hvordan sprogforskning kan hjælpe med at løse udfordringerne med klimakrisen, for sproget og dets sammenhæng med hvordan vi tænker og handler, kan måske være en vigtig nøgle til at forstå krisen.

- Vi økolingvister er dybt optagede af at forstå, hvordan sprog, tænkning og adfærd hænger sammen, og det giver mulighed for nogle meget interessante indsigter i de klimaforandringer, som vi står midt i. Når vi koordinerer vores handlinger gennem sprog, bidrager de sproglige kategorier til, hvordan vi ser verden, forklarer professor Sune Vork Steffensen, der er arrangør af konferencen i en pressemeddelelse.

85 forskere fra blandt anden Kina, Canada, Fiji-øerne og Storbritannien deltager i konferencen.

Med den internationale konference markerer sprogforskningen på SDU sig som en aktiv del af universitetets nye strategi om at gøre SDU til landets første bæredygtige universitet.