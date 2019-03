Ingen tog i påsken: Sporarbejde på Sjælland giver udfordringer for pendlere

Fra 30. marts og to en halv måned frem vil et større sporarbejde på Sjælland kunne mærkes af togrejsende mellem Korsør og Ringsted. Arkivfoto: Michael Bager.

Fra 30. marts og to en halv måned frem kommer udskiftningen af nedslidte skinner på Sjælland til at påvirke togrejsende til og fra Fyn. I påsken skal DSB's passagerer med bus mellem Nyborg og Roskilde. Pendlere kan få op til 30 dages rejse betalt, når sporarbejdet er slut, lover DSB.

Odense/Nyborg: "Vi vil ikke lægge skjul på, at et så stort anlægsarbejde, som det Banedanmark er i gang med at udføre, får stor betydning for togdriften og dermed din oplevelse som rejsende." Sådan skriver DSB i en gennemgang af de konsekvenser, som et knap tre måneder langt sporarbejde på Sjælland får for de togrejsende - fra 24. marts til 12. juni. Det er sporene mellem Korsør og Ringsted, som trænger til vedligeholdelse. Sporene er i så dårlig stand, at togene på dele af strækningen må køre med nedsat hastighed. Derfor begynder man nu at udskifte skinnerne, oplyser Banedanmark. For rejsende over Storebælt betyder sporarbejdet, at der fra lørdag 30. marts frem til og med onsdag 17. april samt den 23. april (tirsdag efter påske) vil køre færre tog i timen. Det gælder både i myldretiden og uden for myldretid.

FAKTA Så meget skal renoveres og udskiftes i år Ballastrensning på fri strækning tæt på Slagelse Station (cirka 2,7 kilometer).

Ny sporkasse på fri strækning tæt ved Slagelse Station (cirka 10,3 kilometer).

Spredt udskiftning af skinner på fri strækning mellem Ringsted og Forlev (cirka 12,5 kilometer).

Justering af køreledningsanlæg, (cirka 13 kilometer).

Drænlægning, (cirka 1,6 kilometer).

Udbedring af cirka 60 meter blød bund.

Sporsænkning ved Grøftevej og Sorøvej.

Demontering og genmontering af alle sikringstekniske komponenter berørt af sporombygningen.



Kilde: Banedanmark

Skan koden og læs mere om dine muligheder for at få refunderet udgifter til pendlerkort, hvis du rejser over Storebælt.

Færre og mere fyldte tog I morgentimerne mellem klokken seks og otte vil der køre to tog fra Odense mod København med cirka 10 minutters mellemrum. Tilsvarende vil der i eftermiddagens myldretid mellem klokken 15 og 17 køre to tog med cirka 10 minutters mellemrum fra København mod Odense. De færre og tættere afgange skal give sporarbejderne mest mulig sammenhængende arbejdstid, forklarer DSB, som advarer rejsende, der står på togene i Ringsted, Sorø, Slagelse eller Korsør, om, at togene vil være "meget fyldte". Uden for myldretiden vil der kun køre et tog i timen i hver retning mellem Odense og København, men mellem Odense og Slagelse kører der to tog i timen, også uden for myldretiden.

Busser i stedet for tog i påsken I påsken bliver begge spor mellem Korsør og Ringsted spærret, oplyser Banedanmark, og der vil slet ikke køre tog mellem Nyborg og Roskilde. Spærringen er koordineret med den omfattende ombygning af Ringsted Station. Den bygges om i forbindelse med byggeriet af den nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Eftersom der ikke kan køre tog, skal rejsende med bus, oplyser DSB, og rejsetiden bliver selvfølgelig længere. DSB anbefaler, at rejsende tjekker Rejseplanen for at få en anslået rejsetid. Onsdag 24. april tager Banedanmark hul på sidste del af sporarbejdet. Det er endnu ikke oplyst, hvilke konsekvenser det får for de togrejsende. Dermed er arbejdet imidlertid ikke overstået, for i 2022-2024 skal sidste del af sporfornyelsen mellem Korsør og Ringsted gennemføres. Det betyder dog ikke en pause i vedligeholdelsesarbejdet på Vestjælland, for allerede i 2020 skal Banedanmark forny Slagelse Station. Det bliver et gennemgribende arbejde, blandt andet med fjernelse af 23 sporskifter og 1000 meter køreledningsanlæg, sporforlængelser, fem kilometer nye skinner og flytning af næsten alle signaler. Ifølge Banedanmark kan de togrejsende derefter glæde sig til færre skinnebrud og færre sporskiftefejl.

Tilbud: Få pendlerkort refunderet Som kompensation til blandt andre pendlere over Storebælt tilbyder DSB, at man kan få 30 dage refunderet på rejser med pendlerkort - men først når sporarbejdet er overstået. Det kræver, at man i perioden fra 1. august til og med 30. september køber et pendlerkort til minimum 59 dage. De 59 dage skal være afholdt mellem 1. august og 31. december 2019. Du kan læse mere om betingelserne for at få refunderet 30 dage og se, hvordan du får pengene udbetalt, på DSB's informationsside om sporarbejdet mellem Korsør og Ringsted.