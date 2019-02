Ingen stjerner til Fyn: - Det er fuldkommen latterligt!

Fyn var igen i år spået gode chancer for at få én eller flere stjerner fra Michelin. Men under præsentationen af den nordiske Michelin Guide, der fandt sted i Musikhuset Aarhus mandag aften, blev ingen fynske restauranter kaldt op på scenen.

Sidste år blev restaurant Balcony fra Odense inviteret med til uddelingen, men i år var ingen restauratører fra Fyn inviteret med. Michelin valgte ellers i løbet af året at 'poste' tre-fire billeder fra Falsled Kro, måske for at pirre til spændingen om, hvorvidt kroen ville få sin første stjerne i år. Det skete dog ikke.

Madanmelder og radiovært Martin Kongstad fulgte uddelingen på tæt hold og er noget forundret over, at netop Falsled Kro blev forbigået.

- Det er fuldkommen latterligt, at de ikke kom med. Jeg har lige spist på tostjernede og trestjernede restauranter i Frankrig, og efter den målstok så ville de ligge til to. Så at de ikke får nogen er ubegribeligt. Jeg synes faktisk, de (Michelin, red.) underminerer deres eget virke ved ikke at give dem nogen. Det er helt vildt langt ude, siger han.