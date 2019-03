Ingen aprilsnar: Entreprenøren er fundet - 1. april begynder udvidelsen af E20

Den 1. april begynder Vejdirektoratet arbejdet med at udvide motorvejen vest for Odense frem mod Nørre Aaby. Første etape gælder strækningen fra Odense V til Gribsvad. Arkivfoto: Vibeke Volder.

80 km/t og smallere vognbaner bliver dagligdag på den Fynske Motorvej, når udbygningen af vejen begynder i april. Arbejdet kommer til at foregå i to etaper for at genere trafikanterne mindst muligt.

Fyn: Det har længe været planen, at arbejdet med at udvide den Fynske Motorvej til tre vognbaner vest for Odense skulle begynde i april, men projektet har manglet en entreprenør. Det gør det ikke længere, for Vejdirektoratet har underskrevet en kontrakt med virksomheden M.J. Eriksson, som bliver entreprenør på første etape af motorvejens udbygning. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse fredag. Den første etape af udvidelsen gælder strækningen mellem Odense V (afkørsel 53) og Gribsvad (afkørsel 55). Arbejdet skal efter planen være færdig i slutningen af 2020, og derefter går Vejdirektoratet i gang med at udvide motorvejen mellem Gribsvad og Nørre Aaby (afkørsel 57). Arbejdet på den etape forventes at begynde i starten af 2021, og den tredje vognbane skal stå klar inden udgangen af 2022. Vejdirektoratet har valgt at begynde udvidelsen mellem Odense V og Gribsvad, fordi vejens belægning der er meget slidt - og fordi der mellem Gribsvad og Nørre Aaby er flere berøringsflader med jernbanen over Fyn, hvor der ifølge Vejdirektoratet er uafklarede forhold, blandt andet kryds mellem jernbanen og motorvejen.

Næsten 80.000 biler i døgnet Udvidelsen af E20 er tiltrængt, siger Robin Højen Madsen, som er Vejdirektoratets projektleder for første etape af udbygningen. I perioden 2010 til 2018 steg årsdøgnstrafikken på Fynske Motorvej med 33 procent, og ved Lillebæltsbroen passerer i dag knap 80.000 biler i døgnet. - Fynske Motorvej binder Danmark sammen fra øst til vest, men vi skal have gjort noget ved den trængsel, som trafikstigningen har medført. Det skal vi både af hensyn til trafikanterne, til erhvervslivet og til trafiksikkerheden, siger Robin Højen Madsen i pressemeddelelsen fra Vejdirektoratet. Udvidelsen af motorvejen vil spare trafikanterne tid, viser Vejdirektoratets analyser. 28 timer vil en bilist på årsbasis spare i køretid mellem Nr. Aaby og Odense V, hvis man kører frem og tilbage på de to mest spidsbelastede tidspunkter i myldretiden, forudsiger Vejdirektoratet. Arbejdet med at udvide de cirka 25 kilometer motorvej kommer selvfølgelig til at påvirke trafikken på vejen. Først og fremmest vil trafikanterne blive mødt af skilte, der angiver en hastighedsbegrænsning på 80 km/t, og de vil skulle holde sig inden for smallere vognbaner, oplyser Vejdirektoratet.