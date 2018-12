Infoboks bliver nyt klubhus for motorsportsfolk

Den røde infoboks, der siden 2012 har huset Gade til By sekretariatet, fik 1. december nye ejere og går en anderledes fremtid i møde. Den skal nemlig udgøre klubhus for det kommende motorsportsanlæg ved Kærby Mose i Odense.

Steen Fredsøe Sørensen er projektleder for det nye sportsanlæg, og da infoboksen blev sat til salg, så han muligheden for et færdigbygget klubhus.

- Det gav god mening for os. Alternativet var at bygge en helt ny bygning, og det ville være et tidskrævende projekt. Hvis vi kunne få den her boks, ville det løse nogle udfordringer for os, forklarer han.

I efteråret blev den røde rubin, som den blev kaldt i starten, sat til salg for en million kroner. Der var imidlertid flere interesserede køber, og bygningen røg derfor i udbudsrunde. For Steen Fredsøe Sørensen var det vigtigt, at boksen blev deres.

- Det gik ret stærkt, og vi skulle afgive et bud og være sikker på, at det hverken var for højt eller for lavt. For vores vedkommende skød vi nok lidt for højt, siger Steen Fredsøe Sørensen og fortæller, at de har betalt på den anden side af to millioner kroner for bygningen.

Selvom boksen endte med at koste mere end dobbelt så meget som først antaget, synes Steen Fredsøe Sørensen alligevel, at de har gjort en god handel. Med købet af den røde boks har klubben nemlig et klubhus klar til brug. Motorsportsanlægget, der i forvejen har meget at se til, slipper dermed for at bruge en masse tid og penge på at skulle bygge et klubhus fra bunden.