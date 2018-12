Indbrudstyve plager fortsat Fyn - fem kommuner er særlig hårdt ramt

På knap to et halvt døgn har Fyns Politi modtaget 55 anmeldelser om indbrud.

Altsammen for at sætte en stopper for de usædvanligt mange indbrud, som har plaget Fyn siden omkring midten af november . I løbet af de sidste to uger af november fik politiet cirka 200 anmeldelser om indbrud, hvilket var langt over det normale antal på det tidspunkt af året.

- Vi har gransket indbruddene nærmere, og det er blandt andet gamle fjernsyn, mikrobølgeovne og lanterner, som er blevet stjålet. Det er ting, som ikke vil have ret stor værdi for ret mange danskere, og de vil ikke kunne omsættes til ret mange penge, siger Thomas Bentsen.

- De fordeler sig ud over politikredsen, men Odense, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Assens er hårdest ramt, siger Thomas Bentsen.Det er både private og virksomheder, der har haft uønsket besøg, og i flere tilfælde undrer politiet sig over, hvad tyvene har taget med sig.

Gør det svært for tyven

Politiets råd til både sommerhusejere og andre er de kendte: Bed din nabo om at holde øje med dit hus - og gør det samme for ham, lad ikke kostbare ting stå synligt fremme, brug en tænd og sluk-timer til lyset i dit hus og brug en bevægelsessensor til at tænde lys uden for huset.

Endelig er det en god idé at sørge for en ordentlig lås på dørene - det vil sige en lås, som skal åbnes med en nøgle også indefra. Det gør det både sværere for tyven at komme ind, hvis der er glas i døren, og sværere at komme ud af huset igen.

Medmindre tyven kommer ind gennem et vindue - typisk ved at afliste ruden eller brække vinduet op med for eksempel et koben. Så kan en alarm gøre forskellen på, om tyven når at få noget med sig eller stresser over alarmen og stikker af.