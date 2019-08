Fynske tandlæger er de seneste år blevet ramt af en ny tendens, hvor indbrudstyve udelukkende er på jagt efter dyrt tandlægeudstyr. Alene ved et indbrud i marts slap tyve af sted med udstyr for omkring 800.000 kroner.

Mens forsikringsselskabet havde fire sager om indbrud med tyveri for mindst 100.000 kroner i 2017, var der ni sidste år og 12 dette år i perioden indtil juli. Codan har omkring 80 procent af de 1500 danske tandlægeklinikker som kunder.

Et stigende antal tandlægeklinikker rammes af indbrud, hvor tyvene går specifikt efter dyrt udstyr. Det fortalte DR forleden på baggrund af tal fra forsikringsselskabet Codan.

- Det er usædvanligt, at man slipper af sted med så mange effekter i den prisklasse. Det lugter lidt af, at det er professionelt organiseret, og at der er tale om bestillingsvarer, siger Finn Wegner Petersen.

Den 26. marts om natten blev der stjålet udstyr for omkring 800.000 kroner i tandlægeklinikken på Bøgevej i Haarby. Et tyveri, der meget vel kan være sket på bestilling.

Saboterede overvågning

Sagen er stadig åben, men der er ikke mange spor at gå efter for politiet, der mener, udstyret er solgt videre til et sted i udlandet.

- Vi ved fra Rigspolitiet, at der tidligere har været udstyr, som er blevet sporet til Østeuropa. Vi håber også, det lykkes at spore udstyret i denne sag, hvor de stjålne effekter er efterlyst med serienummer, så de kan identificeres. Vi tror ikke på, at udstyret bliver brugt på en anden tandlægeklinik i Danmark, siger politikommissæren.

Der er videoovervågning fra klinikken i Haarby, men ikke meget at se. Indbrudstyvene dækkede nemlig kameraerne til med spraymaling, inden de brød ind.