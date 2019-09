Indbrudstyve: Her er dem, der bryder ind i dit hjem

2. Organiserede og bestilte indbrud

En anden gruppe er de organiserede indbrudstyve, som ofte går efter dyre designermøbler og lamper. Det er oftest danskere med en stor organiseret hælerring i hele landet, og de stjålne varer, som også kan være bestillingsvarer, omsættes på Facebook, Den Blå Avis, Gul & Gratis og andre internetsteder.

- Nogle lovliggør ligefrem tingene via et firma, hvor køberen får en kvittering, og hvis prisen bare er 10 procent under almindelig pris fatter mange ikke mistanke til, at der kan være tale om hælervarer, siger Jesper Pedersen.

De organiserede indbrudstyve går efter hjem, som nærmest skilter med at have dyre designerting. Hænger der en udendørs PH-lampe ved hoveddøren, er chancen for, at der indenfor også er PH-lamper, relativ stor. Men også i boligannoncer på nettet henter tyvene inspiration, fordi hjemmene kan granskes i annoncerne.

- Det er ikke, fordi vi skal rette mistanke mod nogle bestemte erhverv, men man skal tænke på, hvem man har på besøg i sit hjem for at løse opgaver og ikke kender på forhånd, ligesom man skal tænke på, hvad man kan se udefra af værdier, siger Jesper Pedersen.