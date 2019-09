Ikke et ord om Venstre

Alle taler om Venstre, men det lykkedes alligevel både Assens-borgmester Søren Steen Andersen og folketingsmedlem Jane Heitmann at være til folkemøde uden at skulle redegøre alt for meget om dagsformen i deres parti - i hvert fald ikke for åben mikrofon. Søren Steen Andersen tog turen ind i mediehuset efter at have rundet DR P4 Fyn tidligere på dagen, hvor han skulle udlægge teksten omkring den aftale, regeringen har lavet med kommunerne. Den er han - ikke overraskende, han er jo Venstre-politiker, og regeringen er rød - ikke specielt tilfreds med. I avisen lørdag kaldte han den endda for tomme kalorier. (vol.)