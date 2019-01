Ikke dansk nok til førtidspension: Det mener partierne om bopælskrav

1) Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti

- Når man skal have en form for pension, får man penge alt efter, hvor længe man har været i landet. Meningen er, at det man mangler, det skal man kunne hente i det land, man kommer fra. Så kan det godt være, at det ikke kan lade sig gøre, fordi det land, man kommer fra, ikke har noget, der hedder førtidspension. Men det ændrer ikke på, at Dansk Folkeparti mener, at man skal have været her i landet i et stykke tid, inden man kan få fuld sats.

- Idéen med den stramning, vi vedtog sidste år, er, at man ikke bare kan komme til Danmark og få førtidspension. Vi skal ikke være en del af fødekæden hos folk, der har problemer og derfor tager til Danmark for at få gavn af vores velfærdssystem.

- Selvom der kan være nogen, som bliver ramt urimeligt af den her lov, så må vi ikke forskelsbehandle. Så hvis vi skal give én person ret til fuld førtidspension, bliver vi nødt til at give alle samme rettigheder. Det betyder, at alle, der kommer til landet, og som er for nedslidte til at arbejde, kan gå direkte på førtidspension. Det vil vi gerne undgå.