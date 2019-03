I tjeneste siden tresserne: Rørpost er stadig i brug på OUH

Der er ofte travlt på gangene på OUH. Læger, sygeplejersker, patienter og pårørende bevæger sig i forskelligt tempo på det store hospital. Der er dog alligevel massevis af små budbringere i bygningen, der bevæger sig meget hurtigere, men som ikke kan ses med det blotte øje.

Siden 1960'erne har et 20 kilometer langt postrørsystem tjent personalet med let, hurtig og praktisk levering af alt fra vævsprøver fra operationer til hurtig levering af medicin til patienter.

I følge Ejner Juul Christiansen, der er funktionsleder for Bygningsdrift- og service på OUH, er rørsystemet det sidste af sin slags i brug på danske hospitaler.

- I gamle dage var der kun en enkelt person i Jylland og en på Fyn, der havde styr på rørsystemerne og rejste rundt i landet for at holde dem ved lige. Da han gik på pension, stod mange hospitaler med håret i postkassen, da man ikke havde oplært nogle nye. Det var kun her på OUH, at man fik oplært en ny person, og derfor er vi er det eneste hospital tilbage med systemet, forklarer han.