I foråret begynder tre års vejarbejde: E20 får det tredje spor vest for Odense

I april begynder byggeriet af det tredje spor på den Fynske Motorvej mellem Odense V og Gribsvad. Endnu mangler Vejdirektoratet dog at finde en entreprenør til projektet.

Der er udsigt til flere kilometers vejarbejde på den Fynske Motorvej fra april. Det oplyser Vejdirektoratet, som har færdiggjort sit udbudsmateriale for udvidelsen af E20 med et tredje spor mellem Gribsvad (afkørsel 55) og Odense V (afkørsel 53).

Arbejdet skal efter planen begynde i april i år, men endnu mangler projektet en entreprenør. Derfor glæder projektleder i Vejdirektoratet Robin Højen Madsen sig over, at det lykkedes at gøre udbudsmaterialet klar inden jul.

Hvem der skal være entreprenør ventes at blive afgjort i marts.

- I vores valg af entreprenør lægger vi - ud over økonomien, selvfølgelig - især vægt på anlægslogistik og trafikafvikling. Fynske Motorvej er en yderst trafikeret motorvej, og vi vil gøre alt for at opretholde en så glidende trafik som muligt i anlægsfasen. Vi skal genere trafikanterne mindst muligt, siger Robin Højen Madsen.

(Artiklen fortsætter under kortet)