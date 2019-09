I dag tager politiet bødeblokken frem igen: Hold nu øjnene på trafikken

Fyn: Mandag morgen er der bøder i vente til trafikanter over hele landet. For selvom både politiet og Rådet for Sikker Trafik igen og igen har formanet danskerne, at de skal holde øjnene på vejen og trafikken, har budskabet svært ved at trænge ind hos alle.

Det blev senest demonstreret, da politiet landet over holdt øje med trafikken ved skolerne i forbindelse med skolestarten. Da blev 70 bilister sigtet for at bruge håndholdt telefon, mens de kørte bil.

I maj gennemførte alle landets politikredse en lignende kontrol af trafikanternes evne til at fokusere på trafikken, når de bevægede sig i den, og dengang blev 527 bilister sigtet for at bruge en håndholdt telefon, mens de kørte bil.

Budskabet fra politiet og Rådet for Sikker Trafik er det samme som tidligere:

- Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.