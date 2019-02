Hvornår kan du gå på pension: Fire bud fra partierne og Ældre Sagen

Socialdemokratiet med Metyte Frederiksen i spidsen vil give nedslidte bedre muligheder for at gå tidligere på pension. Arkivfoto

Debatten om pensionsalder ruller. Her er fire bud på en ændring

Brødtekst

1. Det vil Socialdemokratiet Socialdemokratiet vil give nedslidte bedre muligheder for at gå tidligere på pension. Hvordan det skal ske, har partiet ikke et færdigt bud på, men ønsker en ret til tidligere pension ud fra objektive kriterier som for eksempel et vist antal år på arbejdsmarkedet. Det vil typisk betyde, at den ufaglærte kan gå tidligere på pension end den højtuddannede. Partiet har nævnt tre års tidligere pensionsalder som mulighed og vil sætte tre milliarder af til formålet, men det rækker ikke langt, har flere eksperter udtalt.

2. Det vil Dansk Folkeparti DF går også ind for en differentieret pensionsalder, men kan heller ikke præsentere en model og har ikke præsenteret et regnestykke. Kristian Thulesen Dahl har nævnt muligheden for at udpege bestemte nedslidende brancher som for eksempel medlemmer af 3F og FOA.

3. Det vil Venstre Venstre er imod en generel ret til at gå tidligere på pension, hvis man for eksempel har været et vist antal år på arbejdsmarkedet eller arbejder i bestemte brancher. I steder vil partiet at se på, hvordan reglerne for tildeling af seniorførtidspension kan lempes. Seniorførtidspensionen er højere end en folkepension.

4. Det vil Ældre Sagen Ældre Sagen og Magisterforeningen er imod, at antal år på arbejdsmarkedet eller arbejde i bestemte brancher skal give ret til tidligere pension. De foreslår de, at personer med 5-10 år eller mindre til folkepensionsalderen skal have ret til seniorførtidspension, hvis arbejdsevnen er nedsat til halvdelen eller mere. Vurderingen skal foretages af en læge, og arbejdsprøvning skal kun ske, hvis lægen finder det nødvendigt.