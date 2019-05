Hvor ender Hønge?: Afgørelsen kan falde efter folketingsvalget

Som nummer to på listen står den fynske kandidat Karsten Hønge (SF), der også stiller op til folketingsvalget. Ifølge Tonni Hansen (SF), der er borgmester på Langeland, står Karsten Hønge (SF) nu i et dilemma, han ikke havde forestillet sig. Men også et dilemma, der først bliver afgjort efter folketingsvalget.

Det er ikke kun Venstre, der har haft stor fremgang under søndagens europaparlamentsvalg. SF har fordoblet deres antal af mandater fra et til to. Det betyder, at spidskandidaten Margrete Auken (SF) er sikret det ene mandat. Spørgsmålet er nu, hvem af de resterende kandidater på listen der har fået stemmer nok til at sikre sig det andet mandat.

Ledelsen bestemmer

Hvis Karsten Hønge får stemmer nok til at få en plads i Europa-Parlamentet, er Tonni Hansen overbevist om, at Karsten Hønge placerer sig der, hvor partiet mener, at han vil gøre størst gavn.

- Jeg kender Karsten så godt, at jeg ved, at han er en type, der lader det være op til partiets ledelse og især formanden at vurdere, hvad der er bedst for SF. Det hele er selvfølgelig under forudsætning af, at Karsten overhovedet har fået et mandat.

- Men hvordan kan det være, at I placerer Karsten Hønge som nummer to på listen, når han også stiller op til Folketinget?

- Vi havde placeret ham som nummer to for at have en god opbakning til Margrete Auken - de dækker to forskellige fronter. Men han var også placeret der, fordi han har lyst til europæisk politik, men jeg ved ikke selv, hvad han havde tænkt. Han har selv brugt udtrykket hjælperytter, dengang vi troede, vi skulle kæmpe for at få 7,5 procent af stemmerne. At vælgerne har givet os sådan en enorm tillid, er der ingen af os, der havde forestillet sig.

Hvis Karsten Hønge (SF) har fået nok stemmer til at sikre sig det andet mandat, skal der tages stilling til, om han skal blive på Christiansborg eller sendes til Europa-Parlamentet. Ifølge Tonni Hansen (SF) er det op til landsledelsen at beslutte, hvad der skal ske med Karsten Hønge (SF).

- Det er den daglige ledelse, der blandt andet består af Pia Olsen Dyhr, Lise Müller, Signe Munk og Karsten selv som gruppeformand, der laver en indstilling til landsledelsen, og så er det dem, der tager den endelige beslutning.