Hver fjerde på Ryslinge Efterskole er vegetar: - Det er bedre for kloden

Eleverne flokkes om de to højborde i midten af Ryslinge Efterskoles kantine. På det ene bord står svensk pølseret og en let anretning af grønt. På det andet - markeret med et "VEGETAR"-skilt - står vegetarlasagne og flere forskellige salater. Og selvom man skal skrive sig op på efterskolens vegetarliste for at mæske sig i vegetarbordets retter, så sniger enkelte kødspisere sig alligevel til et stykke lasagne.

- Jeg skrev mig op på vegetarlisten for tre måneder siden. Jeg synes simpelthen, at den vegetariske mad så mest lækker ud, siger Anna Wesselhøft på 16 år, mens hun graver i salaten med sin gaffel.

- Jeg ved også, at det er bedre for kloden, så når jeg alligevel godt kan undvære kødretterne, kunne jeg ligeså godt det.

I alt er der 35 elever, som er skrevet på vegetarlisten. Det er næsten en fjerdedel af alle skolen 150 elever, og der kommer flere til. Den helt store årsag, til at så mange er hoppet på vegetarvognen, er bæredygtighed, fortæller Bertram Leander, der selv har stået på vegetarlisten i to måneder.

- For mig handler det om, at kødproduktion udleder rigtig meget CO2. Så det bedste, jeg kunne gøre for at passe på klimaet, var, at droppe kød. Sådan tror jeg, de fleste har det, siger den 16-årige dreng.