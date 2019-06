Hver fjerde fynbo rejser uden rejseforsikring: - Det er utrolig skræmmende

Snart er det sommerferie, og det betyder, at mange af os pakker kufferten og rejser til udlandet. En ny undersøgelse lavet af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring og Gouda Rejseforsikring viser dog, at 27 procent af danskerne rejser uden rejseforsikring.

Skulle uheldet være ude, mens du er på ferie i udlandet, kan rejseforsikringen være med til at redde dig fra et grimt økonomisk efterspil.

Senest er det lykkedes lokalbefolkningen i Faaborg at få samlet penge ind til, at Jonas Legaard Sørensen kan blive transporteret hjem fra New Zealand, hvor han døde under en jagttur. Den 21-årige mand rejste uden rejseforsikring, og derfor kostede det omkring 70.000 kroner at få ham transporteret fra New Zealand til Danmark.

Nye tal fra Gjensidige Forsikring og Gouda Rejseforsikring viser, at Jonas Legaard Sørensen langt fra er den eneste, der rejser udenlands uden en rejseforsikring.

Når turen går til udlandet, er der 27 procent af danskerne, der vælger at rejse uden rejseforsikring - i 2017 lå det tal på 21 procent. Og det gør sig gældende for alle landsdele. For der er ifølge undersøgelsen ingen signifikante forskelle på de enkelte landsdele.