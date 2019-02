Hver femte står på ski uden en rejseforsikring

Der er langt større risiko for at komme til skade på skiferien end en almindelig ferie. Alligevel er det kun fire ud af fem skiturister, der har prioriteret at tegne en rejseforsikring, viser en rundspørge som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige Forsikring og Gouda Rejseforsikring.

Hvis uheldet er ude, og man ikke har tegnet en forsikring, kan regningen løbe op i mange tusinde kroner. Det gælder for eksempel i Østrig eller Italien, hvor det blå sygesikringskort ikke dækker for eksempel hjemtransport eller behandling på et privathospital.

- Vi kan se, at en del danskere tror, det blå sygesikringskort fungerer som en forsikring på skiferien, men det er langt fra altid tilfældet. For det dækker kun samme behandling som borgerne i det land, man er i. Og der er behandling på privathospitaler eller hjemtransport eksempelvis ikke inkluderet, siger leder af Alarmcentralen i Gouda Rejseforsikring Pia Nygaard.

Op mod hver femte anmeldte skiskade kræver hjemtransport, understreger hun.

Ud over rejseforsikringen er det en god idé at sætte sig grundigt ind i sine forsikringer, inden man tager af sted. Indboforsikringen kan også blive en vigtig rejsemakker, hvis uheldet er ude.

- Din indbo- og ansvarsforsikringen hjælper dig ikke kun, hvis du mister din bagage eller får stjålet dine ski. Den dækker også eventuelle omkostninger, der kan opstå, hvis du kommer til at støde ind i andre på løjpen, siger Pia Nygaard.