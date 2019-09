Det plejer ikke at være nødvendigt. Men nu ser Danske Spil sig nødsaget til at efterlyse personer, der har ret til at indkassere millioner af kroner.

Helt usædvanligt mangler Danske Spil i øjeblikket seks lotto-millionærer.

Blandt de millionærer, der endnu ikke har meldt sig er personer, der i uge 34 købte en lottokupon i SuperBrugsen i Kerteminde samt den person, der i sidste uge købte en lottokupon i Mey på Åbakkevej i Odense NV. Kuponen i Kerteminde er halvanden million kroner værd. Den i Odense NV en million kroner.

Det sker yderst sjældent, at Danske Spil ikke kommer af med deres gevinster, hedder det i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

-Vi plejer heldigvis at finde vinderne. Det hjælper ofte, at de læser om det i medierne, eller at de taler med naboen eller vennerne, som har læst om det. Derved bliver de lige mindet om, at der hænger en Lotto kupon på køleskabet eller ligger i bukselommen på et par bukser, der er lagt til vask. Tænk, hvor ærgerligt det ville være, hvis man endelig vandt og så ikke fik pengene. Det kan man jo næsten ikke holde ud at tænke på, lyder det.

På alle kuponer med en gevinst på mere end 200 kroner har man et år til at gøre krav på gevinsten, efter det går gevinsten tilbage i spillet.

Vindere med en gevinst på over 1.500.000 kroner bliver tilbudt at få besøg af en af Danske Spils millionærrådgivere.