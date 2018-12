Hvem får penge på Fyn?: Se hvor regeringen og DF's julegaver lander

13 millioner kroner lyder julegaven på til øhavsmuseet i Faaborg, der har store planer om et helt nyt museum til 100 millioner kroner på den gamle slagterigrund i byen. Statspengene gives konkret til en udstilling og kulturformidling med udgangspunkt i Svanninge Bakker og Det Sydfynske Øhav. Julegaven fordeles med tre millioner kroner i 2020 og fem millioner kroner i 2021 og 2022.

Gymnasier i tyndtbefolkede områder landområder med langt til andre gymnasier får et ekstra tilskud de næste fire år. På Fyn får Faaborg Gymnasium som det eneste glæde af den nye bevilling. En halv million kroner årligt fra 2019-2022 er der til gymnasiet.

Symfonikere og konservatorie

Landsdelsorkestrene får ekstra penge for at få musikken ud til nye målgrupper. Til Odense Symfoniorkester er tre millioner kroner over de næste fire år.

Også til musikkonservatoriet i Odense er ekstra penge. I alt 1,6 millioner kroner over de næste fire år.