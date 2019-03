Huller i systemet: Ekspertgruppe vil have ændret screeninger for brystkræft

En følgegruppe i Region Syddanmark vil nu sikre, at alle kvinder får en rettidig indkaldelse til screening for brystkræft. Systemet skal derfor laves om, anbefaler gruppen. Foto: Colourbox

Kvinder risikerer at blive indkaldt for sent eller for vilkårligt til mammografi. Det kan i værste fald betyde, at brystkræft ikke bliver opdaget i tide. Derfor foreslår en ekspertgruppe i Region Syddanmark nu en ny måde at indkalde kvinder på samt at droppe de fire mammografibusser, der kører rundt i regionen.

Region Syddanmark skal nu overveje, om man vil lave om på systemet for brystkræft-screeninger. I dag får alle kvinder mellem 50 og 69 år et tilbud om mammografiscanning hvert andet år. Men i det nuværende system bliver kvinderne indkaldt efter, hvilken læge de har. Det betyder, at hvis de flytter eller skifter læge, kan de risikere at ryge ud af screeningsintervallet. På den måde kan der gå længere end to år mellem mammografierne. Følgegruppen for mammografiscreening i Region Syddanmark anbefaler derfor, at man i stedet indkalder kvinderne efter deres CPR-nummer. Peder Jest er lægefaglig direktør på Odense Universitetshospital og har stået i spidsen for følgegruppen, der har lavet anbefalingerne. Ifølge direktøren er der i dag nogle risikofaktorer, som man gerne vil være fri af. - Vi kan se, at der er kvinder, som bliver screenet et halvt år senere, end det var meningen. Det har heldigvis ikke betydet noget i de pågældende tilfælde, men risikoen er der med det nuværende system, siger han. Gruppen har ladet sig inspirere af Region Midtjylland, der også indkalder kvinder efter CPR-nummer. - Deres erfaringer viser, at man på denne måde er langt mere sikker på, at alle kvinder får en rettidig indkaldelse. Og man sikrer også, at der bliver fulgt ordentligt op på dem, siger han.

Slidte og besværlige busser Ekspertgruppen har i rapporten også anbefalet, at man sløjfer de fire mammografibusser, der kører rundt i Region Syddanmark. Det skyldes en generel utilfredshed med busserne, fortæller Peder Jest. - De er slidte og besværlige at komme rundt med. Vi vil hellere have færre stationære steder, hvor der så til gengæld er mere og bedre udstyr. Det åbner også for muligheden for, at man de samme steder kan screene for for eksempel lungekræft, fortæller han. - Men risikerer man ikke, at flere kvinder bliver væk, hvis de pludselig får længere til en screening? - Nej, det er der ikke noget, der tyder på. Vi har et rigtig fint fremmøde til screeningerne i Region Syddanmark, men det har de også i de regioner, hvor man har stationære steder. Det afgørende er, at der er tilstrækkeligt mange af dem, siger han. Forslaget forventes at blive godkendt i regionsrådet inden sommerferien. Forhåbningen er, at det nye system vil køre fra anden halvdel af 2020.