Hotel, mad og merchandise: VM i cyklecross gav milliongevinst for Fyn

Bogense var i februar vært for VM i cyklecross, og sportsbegivenheden var en særdeles god forretning for både Nordfyn og resten af Fyn, viser en ny analyse fra Ernst & Young.

En økonomisk gevinst på over 12 millioner kroner for Fyn. Det er ifølge en ny analyse fra revisions- og konsulentfirmaet Ernst & Young udbyttet, efter Nordfyn, nærmere bestemt Bogense, lagde jord til verdensmesterskabet i cyklecross i begyndelsen af februar.

Op mod 51 millioner tv-seere i 76 lande kan have fulgt den mudrede sportsgren hjemme i stuerne, og mere end 10.000 valgte - ligesom kronprins Frederik - at tage til Bogense for at følge verdensmesterskabet på tætteste hold. De besøgende brugte i gennemsnit halvanden dag ved eventet fordelt på 6.000 tilskuere lørdag og 9.000 søndag. Det har skæppet i kassen hos hoteller, spisesteder og taxaselskaber.

Hos Destination Fyn, der hører under Erhvervshus Fyn, er der stor tilfredshed med analysens konklusion om en turismeøkonomisk gevinst på 12 millioner.

- Det er meget flotte tal, og vi glæder os sammen med Nordfyns Erhverv og Turisme, Sport Event Denmark og Danmarks Cykleunion over, at hele Fyn har fået glæde af det store rykind under VM i cyklecross. Især nabokommunerne Odense og Middelfart, som samlet set har huset mere end halvdelen af de besøgende, har nydt godt af eventgæsterne. Langt størstedelen af turismeøkonomien er genereret ved tilskuere, og jeg hæfter mig ved, at døgnforbruget har været forholdsvist højt. De fleste har boet på hotel eller i ferielejlighed, fortæller Jakob Staun, eventchef hos Destination Fyn.

Ifølge analysen har 35 procent af de besøgende overnattet i Nordfyns Kommune, mens 40 procent har fundet en seng at sove i på den anden side af kommunegrænsen i Odense. Også Middelfart Kommune har mærket til gæsterne. Her har 11 procent overnattet, mens fire procent har været i de øvrige fynske kommuner - og den sidste tiendedel uden for Fyn.

Foruden de 12 millioner, der kommer fra gæsternes forbrug under deres ophold, vurderer Ernst & Young, at afholdelsen af cyklecross har resulteret i indirekte og afledte effekter på yderligere 14 millioner kroner. Analysen bygger blandt andet på svar fra knap 500 personer blandt tilskuere, deltagere og mediefolk.