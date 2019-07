Høsten er i fuld gang: - Det kom meget pludseligt i år

Og det er ikke første gang, at Torben Jensen er i gang med sommerens store høst. Ham og hans bror Carsten Jensen, der sammen har Vesterballegård i Ejby efter deres forældre, har på fredag 25 års jubilæum og kan kigge tilbage på et kvart århundrede med skiftende høst. I år tegner det dog til at blive en god høst.

- Jeg troede faktisk først, at vi skulle i gang med at høste engang i starten af august, så det kom meget pludseligt, at vi skulle i gang for 14 dage siden, fortæller 52-årige Torben Jensen.

Ejby: Mejetærskerens brummen overdøver Torben Jensens 'goddaw', da han træder ud af den grønne John Deere traktor med tilhørende kornvogn. Iført sorte overalls, kasket og træsko mangler han kun et halmstrå i mundvigen for at ligne en rigtig landmand.

Carsten og Torben Jensen overtog for 25 år siden Vesterballegård i Ejby efter deres forældre. I dag har de 520 hektar jord i en radius af fire kilometer i Ejby. Blandt afgrøderne er byg, hvede, havre, rajgræs og spinatfrø. Det tager cirka halvanden måned at høste samtlige 520 hektar. Hvis høsten går rigtig godt, kan der høstes 30 ton i timen i gennemsnit på en dag. I år regner Torben Jensen med at høste ni ton per hektar mod syv ton per hektar i 2018. Det giver i alt 4680 ton korn i år, hvis det går som forventet.

- I efteråret 2017 havde vi rigtig meget regn, så derfor var det svært at så, hvilket sammen med varmen i løbet af sommeren 2018 påvirkede høsten negativt. Men i efteråret 2018 var det mere tørt, så etableringen af et godt rodnet lykkedes bedre. Og så har det heller ikke været så varmt i foråret, hvilket giver gode vækstbetingelser for akserne.

Som Torben Jensen selv beskriver det, er høsttiden for landmænd det samme, som julen er for børn - hvis ellers høsten er god. Og i år skulle den gerne blive bedre end sidste år, hvor den meget lange sommer og det våde efterår året forinden påvirkede høsten i en negativ retning. I 2018 blev der høstet cirka syv ton korn per hektar, men i år regner Torben Jensen med, at der bliver høstet ni ton per hektar.

Kornene er klar

Og når det kommer til høsten, handler det om at finde det helt rette tidspunkt for, hvornår kornet er klar til at blive høstet.

- Når kornakset begynder at bøje, betyder det, at kornet er ved at være klar til at blive høstet. Alternativt kan man også nulre akset mellem hænderne for at se, om kornene bliver skilt fra akset. Og ellers plejer vi faktisk at tygge på kornene - de skal gerne knase mellem tænderne, så er de klar, forklarer Torben Jensen, og tygger på et af de korn, han lige har nulret af akset.

For at være helt sikker på, at kornet er klar til at blive høstet, kan landmændene ved hjælp af et specielt måleudstyr måle, om der er for meget vand i. Vandprocenten skal gerne ligge under 15 procent, hvis man vil være sikker på, at kornet er klar til at blive høstet. Og det gør den nu - præcis 15 procent blev der målt, da mejetærskeren blev sendt ud på marken ved 11-tiden mandag formiddag.