Hør om seniorbofællesskaber på Folkemødet

- Det er meget positivt, at så mange er interesserede. Mange skriver, at de længe har drømt om at bo sammen med andre, og at de vægter fællesskabet højt. Vi har blandt andet skrevet flere op, der bor i parcelhuse i Dyrup og Bellinge-området, fortæller Tessa Johansen.

Formand for Arbejdernes Boligselskab Odense, Tessa Johansen, er selv skrevet op på listen til en bolig i det nye seniorbofællesskab i Bellinge, og hende kan du blandt andre møde på Folkemødet. Her kan hun blandt andet fortælle om sin egen motivation for at flytte i seniorbofællesskab.

På lørdagens folkemøde kan du møde to af de boligselskaber, der har erfaringer med seniorbofællesskaber, og som begge har nye seniorbofællesskaber på vej. Du kan høre om byggerierne, om hvordan fællesskabet organiseres i et seniorbofællesskab og om, hvordan interessegrupper er med i processen frem mod et nyt byggeri.

Seniorbofællesskaber var et af temaerne i Fyens Stiftstidendes store kampagne Det Gode Liv. På Folkemødet kan du finde seniorbofællesskabs-lokalet på anden sal i Mediehuset ved siden af Det Gode Livs kampagnekontor. Her kan du få en snak med Tessa Johansen, der er formand for Arbejdernes Boligforening Odense og boligforenings direktør Helle Jakobsen. Mød også kundechef Jessie Frydenborg, der er kundechef i Civica og Rikke Rau, der er service- og udviklingschef samme sted. Alle vil have foldere og plancher med, og du kan også få hjælp til, hvordan du bliver skrevet op i foreningernes seniorbofællesskaber.

Interessen boomer

Civica, der er Fyns største almene boligselskab, har ni seniorbofællesskaber og et tiende på vej på grunden, der tidligere husede Dalum Papirfabrik. Her bygges 62 boliger i tre forskellige størrelser.

Boligselskabet har oplevet en eksplosion i interessen for seniorbofællesskaber de seneste år, og da projektet på Dalum Papirfabrik skulle præsenteres kom så mange tilmeldinger til mødet, at boligselskabet var nødt til at leje Dalumhallen for at få plads til de over 500 interesserede seniorer.

Civicas direktør, Jens Piilholm, er ikke i tvivl om, at der også i kommende år vil dukke flere seniorbofællesskaber op på Fyn. Foreløbig har Civica kun planer om byggeriet på grunden ved Dalum Papirfabrik, men selskabet har hele tiden følere ude i de kommuner på Fyn, hvor boligselskabet er i forvejen. Det vil sige Nordfyns -, Assens -, Faaborg-Midtfyn -, Middelfart - og Odense Kommune.

- Seniorbofællesskaber er jo nærmest et omsiggribende fænomen, og vi er altid interesserede i at bygge nyt, hvis de rigtige betingelser er til stede. Når det handler om seniorbofællesskaber er det særligt vigtigt med beliggenheden, uden at det skal lyde specielt kræsent. Det handler blandt andet om adgangen til indkøb, infrastruktur og andet, siger Piilholm.

Civica har stor erfaring i at have seniorbofællesskaber. Det ældste i boligforeningen er over 25 år, mens det nyeste Teglværket Seniorbo i Middelfart er fra 2016.

På Folkemødet kan service- og udviklingschef i Civica Rikke Marie Rau og kundechef Jessie Frydenholm fortælle meget mere om boligselskabets seniorbofællesskaber og eventuelt hjælpe gæster med at blive skrevet op.