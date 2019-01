Hjemmetest af kønssygdomme: - Man vil jo gerne selv bestemme, hvem der skal røre ens underliv

Den fynske webshop Test Dig Selv har gjort det muligt at blive testet for kønssygdomme i hjemmet i stedet for hos lægen. Målgruppen er de unge, der lader sig afskrække af lægebesøget og hellere vil tage sagen i egen hånd - bogstaveligt talt.

Jeppe Kuhlman, 21 år: - På en måde er det en god idé, men jeg er lidt splittet. Dels kan jeg godt være lidt usikker på, om man kan stole på testen, dels vil jeg helst ikke testes både derhjemme og så bagefter ved lægen. Men på den anden side er det noget meget personligt det der med kønssygdomme, og det kunne være rart at slippe for at komme til lægen, hvis nu testen er negativ. Man vil jo også gerne selv bestemme, hvem der skal røre ens underliv. Jeg tror også, at flere vil blive testet, hvis de kan gøre det hjemme hos dem selv. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Frederik Finseth Kristiansen, 22 år: - Jeg kunne godt finde på at bruge det, men jeg har ikke noget problem med at tage til lægen. Men det er en fin mulighed for dem, der helst vil holde det helt privat. Jeg ville umiddelbart have tillid til testen, for jeg tror ikke, man kan lave sådan noget, som ikke virker. Mange vil være generte over at tage til lægen, det er et ret sårbart emne, og selvom lægen har tavshedpligt, så vil det sikkert afholde de helt unge fra at tage af sted. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Stine Svendsen, 21 år. - Jeg tænker, at det er helt oplagt for mange at tage en hjemmetest. De vil måske synes, det er tabubelagt og flovt at tage til lægen. Omvendt vil fordommen ved hjemmetest nok være, at de ikke er ligeså sikre som lægens. Og jeg vil personligt altid tage til lægen for at få mere ro i maven, det gælder også test af HPV-virus. Men hjemmetest vil da forhåbentlig få flere til at blive testet, end der ellers ville være blevet. Jeg tror dog stadig, at flest vil tage til lægen. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Ingobjörg Kjrstiansdóttir, 24 år: - Det er en rigtig god idé med hjemmetest, og det vil betyde, at flere vil blive testet, tror jeg. Jeg ville også gøre brug af det, hvis jeg stod i den situation. Også selvom man måske skal tjekkes en gang til af lægen bagefter. Jeg har fuld tillid til, at testen virker, som den skal. Også i forhold til HPV-virus. Foto: Nils Mogensen Svalebøg