Hjælp på vej til dem, der spiser for meget

Tvangsoverspisning er et overset problem i Danmark, og derfor har der heller ikke tidligere været hjælp at hente. Det er der nu gennem to nye projekter.

Med en bevilling på 6,7 millioner kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet er der nu grønt lys til, at Region Syddanmark kan sætte gang i to pilotprojekter, hvor voksne syddanskere, der lider af tvangsoverspisning, kan få behandling. Tvangsoverspisning, Binge Eating Disorder (BED), har ikke tidligere været noget, som man kunne få behandling for, men de nye projekter er allerede så langt, at de første patienter kan starte i behandling omkring den 1. maj i år - Der er gode nyheder for de syddanskere, der kæmper med tvangsoverspisning. Det er en sygdom, som vi ikke har så mange erfaringer med i Danmark, og som derfor også må være meget svær at stå alene med. Vi håber, at vi både kan hjælpe den enkelte syddansker og samtidig få udviklet nogle værktøjer og metoder, som andre kan få gavn af, siger formanden for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF), i en pressemeddelelse.

Der er hjælp på vej til voksne syddanskere, der lider af tvangsoverspisning. Arkivfoto: JFM

Forskellige forløb De to projekter er forskellige indsatser. I det ene projekt vil Psykiatrisygehusets Telepsykiatrisk Center i Odense udvikle og tilbyde internetbaseret behandling, så patienter, der lider af let eller moderat tvangsoverspisning, kan følge et program hjemmefra. I det andet projekt vil Psykiatrisk Afdeling i Odense udarbejde individuelt tilrettelagte forløb til patienter, der har en alvorlig eller ekstrem tvangsoverspisning. I Region Syddanmark er der også bevilget midler til et BED-projekt på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital.