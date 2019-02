Desuden bliver adgangen til Gamborg Fjord for blandt andet lystsejlere lukket i de to måneder. Fugle og fisk i og omkring området bliver også kraftigt forstyrret.

I rapporten står der videre, at på Fyn kan op til ca. 15 beboelser ved Skrillinge Strand blive påvirket med støj i dagtimerne, som ligger over de normale retningslinjer for bygge- og anlægsarbejde på 70 dB(A) i perioden på op til fire uger i maj/juni 2020, hvor der foretages nedramning.

Det mere præcise forslag til, hvor på Fyn den skal løbe er nu blevet offentliggjort af Energistyrelsen sammen med en diger miljøkonsekvensrapport. Ifølge det kort-materiale, Energistyrelsen har udsendt, kommer gasledningen i land fra Lillebælt ved Skrillinge Strand lige syd for Middelfart. Herfra graves rørledningen ned henover Fyn gennem Middelfart, Assens, Odense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg Kommuner til Storebælt, hvor gassen kan føres gennem det eksisterende rør under Storebælt til Kongsmark i Slagelse Kommune på Sjælland.

Gasledningen Baltic Pipe skal sende naturgas fra norske felter i Nordsøen og til Polen. Den har været årsag til megen debat, men indtil videre har man kun vidst, at den skal løbe hen over Fyn.

Hen over Fyn

Arbejdet med at etablere Baltic Pipe, der skal være klar til at blive taget i brug i efteråret 2022 kommer naturligvis til at påvirke hele det område, hvor ledningen skal graves ned. Typisk vil der blive arbejdet i to-tre måneder de forskellige steder, og alt arbejde vil foregå kl. 7-18.

Perioder med øget tung trafik bliver også en del af virkeligheden, når gravearbejdet går i gang næste år.

Ifølge miljøkonsekvensrapporten kommer der ikke til at ligge boliger nærmere end 60 meter fra gasrørledningen. "Tykkelsen på og sikkerhedsniveauet for gasrørledningen stiger, jo tættere den ligger på boliger for at opretholde de høje sikkerhedskrav til et gasanlæg", hedder det i rapporten

Gasrørledningen går gennem tre Natura 2000-områder, herunder ét på Fyn, nemlig Odense Å, der skal passeres begge med styret underboring, så projektet ikke berører den sårbare natur.