Her er fem søvnlidelser, der får dig til at frygte natten

5. Søvnapnø

Obstruktiv søvnapnø er gentagne kvælningsanfald under søvnen, hvor svælget lukker af for ilt. Dette fald i blodets iltkoncentration udløser en alarmtilstand fra hjertet til hjernen. I afslutningen af en søvnapnø sker en kort opvågning, som den sovende kun meget sjældent oplever. Resultatet er en meget forringet søvnkvalitet.

Den mest effektive behandling for søvnapnø er CPAP-behandling. Her blæser en kompressor via en lille slange og maske luft med et lille overtryk ind i luftvejen.