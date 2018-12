Her er de officielle tal: Fyn ramt af mange juleindbrud trods massiv politi-indsats

Mens julefrokosterne hen over juledagene har samlet familier, venner og bekendte til anderester, sild, snaps, lun leverpostej og en sidste rest risalamande har indbrudstyve haft travlt i fynske hjem, men alligevel er antallet af indbrud i år på niveau med sidste år.

Det viser helt friske tal fra Rigspolitiet, som har offentliggjort tallene fra 20. december til og med den 27. december klokken 06.00. Samlet har der på Fyn været 112 indbrud i private boliger, dvs. villaer, lejligheder, værelser og landejendomme.

- Hvis vi sammenligner tallene skiller 2018 sig ikke ud med tidligere år, siger Jesper Pedersen, leder af vagtcentralen i Fyns Politi.

Juleaftensdag og juleaften blev der begået 26 indbrud, mens tallet i 2017 var 28, så faktisk er der tale om et lille fald. Juledag har der i år til gengæld været flere indbrud i forhold til sidste år, mens anden juledag ligger identisk med 2017.

- Når vi kigger på de enkelte indbrud, der har været, har det ikke typisk været designerindbrud, men mere lokale indbrudstyve fra misbrugsmiljøet, som har været på spil, konstaterer Jesper Pedersen.

Juledag var der et tal fremme om 46 indbrud alene juleaften, men tallet er ikke et reelt tal for indbrud, fordi det også indeholder tyverier fra private hjem. Der er nemlig ikke tale om indbrud, hvis tyven er kommet ind gennem en ulåst dør eller et åbentstående vindue. Derfor er tallet 46 ikke reelt for det antal indbrud, der blev begået, men er både indbrud og tyveri. Det kan have været med til at forvirre borgerne.