Her er de mest populære navne på Fyn - se hvordan det går dit eget

Blandt pigerne skal man helt ned på femtepladsen for at finde navnet Ida, der deler placeringen med Laura. Og William figurerer slet ikke på top fem-listen på Fyn.

Igen i 2018 stod der Ida og William på flest dåbsattester landet over. Halvanden procent af de nyfødte piger fik sidste år navnet Ida, mens knap to procent af drengebørnene kom til at hedde William.

Og der er i det hele taget regionale forskelle. I Region Hovedstaden har flest piger sidste år fået navnet Ella, mens nordjyderne havde en forkærlighed for navnet Freja. Samme region fulgte dog landstendensen med drengenebørnene, hvor flest kom til at hedde William.

Zoomer man længere ud og kigger på statistikken for navnene i Region Syddanmark, er der en delt førsteplads på listen over mest populære pigenavne i 2018, hvor den nationale favorit Ida må dele placeringen med Sofia. Herefter følger Emma, Josefine, Laura og Clara.

Flest hedder Anne og Peter

Trods de seneste års udvikling i navnene til nyfødte er det helt andre navne, der bæres af flest nulevende danskere.

Med 45.516 piger og kvinder ved navn Anne er der ingen tvivl om førstepladsen, der efterfølges af Kirsten (40.631) og Mette (38.683).

Sandsynligheden for at møde en navnebror er størst, hvis du hedder Peter, for det gør i alt 48.291 danskere. Der er dog også mange Jens'er og Michael'er. Disse navne bæres begge af over 45.000.

Når det kommer til efternavne, er Danmark et sen-land. Top fem-listen er Nielsen (245.895 personer), Jensen, Hansen, Pedersen og Andersen, og man skal helt ned på en 19. plads for at finde et efternavn med en anden endelse; nemlig Møller. Det hedder knap 30.000 personer.