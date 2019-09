Særligt Nyborg og Kerteminde bliver ramt af det lavtryk, der snegler sig over landet mandag aften og tirsdag, spår DMI

Bor man i Kerteminde og Nyborg giver det god mening at finde paraplyen og gummirøjserne frem, hvis man skal uden for en dør inden for det næste halve til hele døgn.

Det særdeles våde lavtryk, der er kommet fra Sydøsteuropa, ser ud til at kaste de største regnmængder over den nordøst- og østlige del af Fyn, inden det langsomt bevæger sig længere mod nord og nordvest.

Det er sådan, varslet for Fyn lyder tidligt mandag aften, men lavtrykket kan rykke sig, og så kan både billedet og regnmængderne ændre sig, lyder det fra DMI, som skyder på 27 millimeter regn til Kerteminde i løbet af tirsdagen, mens Nyborg ventes at få lidt mindre: 21 millimeter.

- Det meste af det regn, der kommer ind, falder mod øst og mod nord, og Fyn ligger lige på skillelinjen, men det ser ud til, at især den nordøstlige del af Fyn får en del regn. Men det er en delikat balance, for lavtrykket kan rykke sig i større eller mindre grad. Rykker det sig måske 100 kilometer mod øst, så er det kun bornholmerne, der får regn, siger Henning Gisselø, vagthavende meteorolog hos DMI.

Kendetegnende for lavtrykket er, at det er langsomt og propfyldt med vand, og det vil give regn i 24 timer i streg stort set. Det snegler sig hen over Danmark i løbet af mandag aften og natten til tirsdag, og først tirsdag aften bliver det tørt igen.

- Tirsdag aften holder det op med at regne, og onsdag ser ud til at blive pæn med lidt solskin, men kun frem til middag, så er der mere regn på vej, siger Henning Gisselø.

Den gode nyhed er, at det lavtryk, der giver regn onsdag, kommer fra vest og bevæger sig hurtigere over landet, og foreløbigt ser torsdagen ud til at blive tør.