Hedebølge giver travlhed: Fynske campingpladser har kronede dage

Den seneste uges hedebølge har givet travlhed på de fynske campingpladser. Avisen har talt med et udpluk, og det har foreløbig været en god sommer med mange gæster trods det ellers ustadige vejr, lyder det.

Telefonerne på de fleste fynske campingplader har bimlet og bamlet den seneste uges tid. Meldingen om varmebølgen, som bevægede sig ind over Danmark, har tændt op under campingfolkets trangia sæt, autocamperen er blevet pakket, og det har man kunnet mærke på campingpladserne på Fyn. Især dem ud til vandet. - Vi har været fuldt booket i 14 dage. De seneste par dage har vi stort set ikke lavet andet end at tale i telefon med folk og svare på henvendelser fra folk, som gerne vil have en plads, lyder det fra Kim Petersen, der er lejrchef på Bogense Strand Camping. På DCU-Flyvesandet Strand Camp har man ligeledes haft travlt ved telefonerne. - Vi har været overrendt siden mandag, men vi har stadig nogle få pladser tilbage. Generelt har det været en fin sommer indtil nu, siger Dennis Christensen, der driver Fyns nordligste campingplads. På Sydfyn har 2019 indtil videre også været et fremragende campingår. Både hos Marstal Camping og Ærøskøbing Camping er tallene bedre end sidste år, som ellers var en exceptionel god sommer. - Det er svært at sige, hvad der gør det, men vi oplever, at folk er rigtig glade for at besøge Ærø og nyder at være på vores campingpladser, siger Anders Nilson, der er lejrchef på begge campingpladser. Den seneste uges varme vejr har naturligvis haft betydning for antallet af gæster, vurderer han: - For tre, fire uger siden var vi ikke helt så godt belagt i den her uge, som vi oplever nu. Meldingen om det gode vejr har nok betydet, at folk har gidet tage herover.

Hårdføre campister Sidste års super sommer har uden tvivl haft en positiv indflydelse på folks lyst til at parkere campingvognen i Danmark igen i år, vurderer Anne-Vibeke Isaksen, som er landsformand for Dansk Camping Union. - Det har givet folk troen på, at Danmark godt kan have godt sommervejr. De vejrmeldinger, vi får sydfra i øjeblikket, får også folk til at blive hjemme. Folk kan ikke klare de her 40 til 45 grader, som vi ser nede i Centraleuropa. Det er også noget, der gavner os lige nu. - Det bliver et godt campingår, men det kommer ikke på højde med 2018, hvor det ikke kun var sommerferien der var flot. Hele foråret var jo også strålende. Sammenligner vi med 2017, er vi langt foran. Vi kan absolut ikke klage, siger Anne-Vibeke Isaksen. Campingfolket er i det hele taget langt mindre optaget af vejret end andre turister, mener hun: - Campister er faktisk er ret hårdføre. De piber ikke, hvis vejret skuffer et par dage. De er så vant til at være på ferie ude i naturen. Desuden har de hjul med på ferien. Det vil sige, at hvis de har booket ude ved kysten og vejret svigter og bliver lidt ustabilt, så søger de ind mod byerne, hvor de kan shoppe eller gå på museum og få dagene til at gå med nogle andre aktiviteter.

Udlændinge og popfans At godt vejr ikke nødvendigvis er et gode for alle campingpladser, oplever de blandt andet på Hindsgavl Camping. Her betyder godt vejr som regel en nedgang i antallet af gæster. - Sådan er det. Når varmen og solen kommer, trækker folk ud til strandstederne. Men vi klager ikke. Det har været et godt år indtil nu, siger Lars Blom, som ejer både Hindsgavl Camping og Helnæs. Hos DCU - Odense City Camp er det noget helt andet end vejret, der trækker gæster til i denne weekend. - Vi har rigtig mange gæster, der skal til Ed Sheeran-koncert, så denne weekend har været udsolgt i et stykke tid, siger Tina Enghave, der også melder om et godt år generelt. - Vi er meget glade. Vi har haft mange flere udenlandske turister end normalt. Især gæster fra Østeuropa: Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet og Polen. Man skulle næsten tro, at der var nogen, der havde lavet et fremstød om Fyn, siger hun.