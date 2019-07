Hedebølge er over os: Her bliver det varmest på Fyn

Onsdag varsler DMI temperaturer over 30 grader, så der er udsigt til en hed sommerdag uanset om du er indendørs eller udendørs.

Der bliver brug for ventilatorer, hvis du onsdag sidder og lumrer indendørs på kontoret, og udenfor bliver der brug for solcreme og skygge, hvis du skal gennem dagen uden alt for meget sved på panden.

For som det vil være de fleste bekendt er Danmark ramt af hedebølge nu og de kommende dage. Og mens Europa sveder i endnu mere varme og cykelrytterne i Tour de France har udfordringer også varmemæssigt får Danmark også sin del af det hele, om man kan lide det eller ej.

Ifølge DMI vil de østvendte kyster på Fyn være marginalt køligere end hvis du er på det varmeste sted. Og hvor vil det så være, vil nogle formentligt gerne vide.

Ser man på kortet kommer Odense til at lægge i toppen klokken 17.00 med hele 31 grader efterfulgt af Langeskov med 30 grader. Altsammen vel at mærke i skyggen.

Vil man have den laveste temperatur skal man køre til Fyns Hoved med 24 grader, mens Kerteminde - som nok skal få sin andel af gæster på Nordstranden - topper med "bare" 25 grader. Og det er netop på grund af - eller i kraft af - den sydøstvendte vind, som kommer ind fra Storebælt.

- Fra onsdag bliver det for alvor varmt. Temperaturen vil mange steder komme op omkring 28 til 30 grader, og dér hvor det bliver varmest, kan vi godt nå op mod 32, måske 33 grader lokalt. Den varmeste dag ser ud til at blive torsdag, og det bliver formentlig varmest i den vestlige del af Jylland, fortalte Frank Nielsen, vagtchef i DMI, tirsdag.

Der er lidt uenighed hos meteorologerne om, hvor længe hedebølgen vil vare ved, for muligvis får vi fra weekenden lidt køligere og mere ustabilt sommervejr.