Havearbejde: Stigen og plæneklipperen sender hundredevis af fynboer på skadestuen

Sidste år måtte 370 fynboer en tur på skadestuen på grund af havearbejde, viser dugfriske tal fra Ulykkes Analysegruppen på OUH. Hver 11. patient blev indlagt akut. - Haveulykker er ikke til at spøge med, advarer overlæge Søren Larsen.

Selvom foråret lakker mod enden, er det langt fra slut med havearbejde og deraf følgende skader. Helt nye tal fra Ulykkes Analyse Gruppen på OUH viser, at 370 fynboer sidste år måtte en tur på skadestuen, fordi de havde slået sig gevaldigt på ét eller flere haveredskaber. Det svarer til mellem 8.000 og 10.000 på landsplan. Det er særligt fra april til oktober, at ulykkerne topper. I forhold til de fynske ulykker er der dog sket et lille fald i antallet. I 2017 sendte haveulykker 409 på skadestuen på OUH, altså 39 flere end sidste år. Men der er formentlig tale om "lidt af en tilfældighed", vurderer overlæge Søren Larsen fra Ulykkes Analyse Gruppen. - Det svinger lidt fra år til år, så jeg skal se faldet over en årrække, før jeg tror på, at antallet for alvor er på vej ned. Den meget varme sommer sidste år kan også have spillet en rolle. Der var ingen græsplæner, der skulle slås, hækken blev knap så høj, som den plejer, og der var ingen brænde, der skulle kløves. Så det kan sagtens forklare en del af det, lyder det fra overlægen. Afdelingens analysearbejde gør det muligt at lave en top tre over de farligste redskaber i haven.

Haveulykker 370 personer blev behandlet på skadestuen i 2018 på grund af havearbejde.

Hver 11. blev indlagt akut.

Halvdelen af skaderne sker på arme, hænder og fingre.

Det er oftest de 50-69-årige, der ender på skadestuen.

De fleste ulykker sker fra april til oktober.

Stigen, hækkeklipperen og plæneklipperen er de haveredskaber, der oftest indgår i ulykkerne.

Afklippede fingre - Stigen, plæneklipperen og hækkeklipperen er de tre store syndere. Indimellem ser vi ulykker, hvor både stigen og hækkeklipperen er involveret, og så bliver det rigtig alvorligt, siger Søren Larsen. Styrter man ned fra en stige, er det ofte hånden eller håndleddet, der lider skade. - Der sker typisk dét, at vi rækker ud med hånden for at afværge at få underlaget op i ansigtet, og det kan give ganske alvorlige hånd- og håndledsskader. Mellem fem og 10 procent bliver indlagt, og så er det altså, fordi vi vurderer, at førligheden er truet, fortæller han. Er det plæneklipperen, man slår sig på, er det også hånden eller fingrene, der er udsatte. - Der er måske lige noget græs, der har sat sig fast, og man vil lige vende plæneklipperen, imens den kører. Det skal man under ingen omstændigheder gøre! Man kan miste noget af længden på fingrene, hvis ikke hele fingeren. Det er meget grimme skader, vi ser, når plæneklipperen er involveret, advarer Søren Larsen. Det samme gør sig gældende med hækkeklipperen, som man heller ikke skal undervurdere. - Her er det også armen eller fingerene, der kommer i maskinen. Man er lige uforsigtig et øjeblik, og så tager man lige hånden ind over den, mens den kører. Det kan godt være, den ikke slår hårdt, men den er meget skarp, og selv når vi kan redde fingrene, er det sjældent uden varige mén.

Brandfarlig ukrudtsbrænder På baggrund af ulykkerne anbefaler analysegruppen, at man altid sikrer så høj sikkerhed som muligt. - Udstyret skal være i orden. Havehandsker er altid en god idé samt en hjelm, hvis man skal op i højden. Jeg plejer gerne at sige, at hvis man ikke synes, havearbejde er voldsomt interessant, og derfor springer over, hvor gærdet er lavest, så er det bedre at få professionel hjælp, siger han. Ligesom det kan gå grueligt galt med haveredskaberne, skal man også passe ekstra på med det brandfarlige gear i haven. Især ukrudtsbrænderen, som hvert år er skyld i mere end 250 brande over hele landet. I 2018, hvor sommeren var lang, tør og varm, var antallet af naturbrande rekordhøje. Beredskab Fyn rykkede ud til 248 naturbrande sidste år, mens der til sammenligning i perioden 2013 til 2017 i løbet af maj, juni og juli i gennemsnit var 66 naturbrande i de 10 fynske kommuner. - Det var en særdeles ekstraordinær sommer. Jeg har været ved Beredskab Fyn i ni år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende, lød det i efteråret fra beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard.