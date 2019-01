Har toppet i nord: Vandet stiger stadig på Øst- og Sydfyn

Det ekstraordinære højvande er ved at have forladt Fyn for denne gang. Værst er det gået ud over Odense Fjord, hvor vandet nåede op til 150 cm. over det daglige niveau.

Det skriver DMI i en melding onsdag klokken 4.50.

På det tidspunkt steg vandet stadig på strækningen mellem Nyborg og Svendborg. Her ventes højvandet at nå op på 125-140 cm., og det vil toppe i de tidlige morgentimer.

I Odense Fjord nåede vandet sit højeste omkring klokken 1, da vandet blev målt til 154 cm. over normalvandstanden på Stige Ø. Derefter begyndte det at dale og klokken 5.20 blev der målt 140 cm.

På resten af Nordfyn og Storebælt (fra Bogense til Nyborg) kom vandstanden op mellem 120 cm og 130 cm., skriver DMI.