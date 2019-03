Har en havørred tænder?: Fynske fisk fotograferes i utrolige nærbilleder

- De er svære at håndtere, for skællene flyver hurtigt til alle sider, hvis man ikke ved, hvordan fiskene opfører sig, siger Søren Skarby.

Skarpheden er også en udfordring, for enhver lille skade på fiskene træder tydeligt frem. Her trækker konservator og fotograf på deres erfaring som henholdsvis erhvervsfisker og lystfisker.

En lille time forinden var stemningen en helt anden i det blå skolelokale på akvariet Fjord & Bæl t i Kerteminde. Dybt koncentreret arbejder Morten Boesen og fotografen Søren Skarby med at lægge en 43 cm friskfanget havørred til rette under kameraet. Rygfinnen rettes forsigtigt ud, så lyset får det rigtige spil i det gennemsigtige skind.

Kerteminde: - Det er helt sindssygt! Konservator Morten Boesen har svært ved at være i sig selv af ren begejstring over det billede af en havørred, som netop dukker op på computerskærmen. Det er især fiskens næsten gennemsigtige tunge, de små tænder og detaljerne i de fine skæl, som får den ellers rolige mand op af stolen.

Mangfoldigheden skal vises

Den vellykkede fiskefotografering er den foreløbige kulmination på tre års arbejde med at forevige danske fisk i al deres pragt.

- Jeg vil vise den mangfoldighed, som man ikke lige ser, forklarer Søren Skarby.

- Lige neden for molen i enhver dansk havn gemmer fisk som savgylten sig. Det er imponerende, at man kan have noget så farvestrålende i danske farvande. Men folk ser den ikke, lyder det fra fotografen, som nu har skaffet 1,4 millioner kroner fra fonde til at give danskerne en oplevelse af landets flotte, men skjulte skabninger.

I det næste halve års tid skal han sammen med Morten Boesen fotografere 25 udvalgte danske fiskearter. De færdige billeder skal siden hen blæses op i en størrelse på omkring tre meter i en udstilling, som Søren Skarby forventer vil rejse Europa rundt.