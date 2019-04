Ægtepar bag kritisable forhold

Det er virksomheden Årslev Entreprenørforretning, som har haft lejet Printlines tidligere lokaler på Nordbirkvej i den periode, hvor de 36 ton kemikalier er forsvundet. Bag virksomheden står ægteparret Pia Bolander Andersen og Ole Mørk Andersen, selvom det udelukkende er førstnævnte, der formelt har ejet og drevet virksomheden.

Særligt Ole Mørk Andersen har et særdeles blakket ry i branchen og er tidligere gået konkurs med 14 selskaber. Han har også tidligere vist, at han ikke tænker så meget over, hvordan miljøet påvirkes af hans handlinger. I 2010 valgte Svendborg Kommune at melde ham til politiet for grove brud på miljøbeskyttelsesloven, efter at han efter kommunens opfattelse var begyndt at skrotte to gamle krigsskibe på Frederiksø uden de rette tilladelser. Der blev dog aldrig rejst tiltale.

Efter avisen afdækning af kemikaliesagen er Årslev Entreprenørforretning gået konkurs i midten af marts. Her opgjorde skifteretten, at selskabet efter kun 15 måneders drift skyldte to millioner kroner i manglende momsbetalinger og yderligere 6,8 millioner kroner til andre kreditorer. Alligevel fortsætter ægteparret med at drive forretning i selskaberne Mørk & Bolander Holding IVS og Årslev Fiber ApS. Navnet Årslev Fiber er i øvrigt enslydende med et andet selskab, som ægteparret for nylig er gået konkurs med. Men via flere navneændringer i CVR-registret kan ægteparret fortsat drive en virksomhed under det navn.