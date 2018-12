Har du hørt vores podcasts?: Nyd gode, fynske fortællinger på farten eller i lænestolen

Hvis du får nok af julefrokoster, pakkespil og julefilm eller har brug for at udfylde ventetiden i toget eller bilen, er der hjælp at hente. På Fyens.dk/podcast har vi samlet en række lydfortællinger, som du ganske gratis kan nyde. Du kan også trykke på de orange links her i artiklen.

Du kan blandt andet høre podcast-serien "Stop stenkasteren", hvor tre journalister forfølger sporene og jagter den stenkaster, som gang på gang har spredt skræk og rædsel blandt trafikanter på Fyn ved at kaste store genstande ned fra motorvejsbroerne.

Værst gik det, da en tysk familie i sommeren 2016 blev ramt af en betonklods, som dræbte en mor og invaliderede faren, mens deres seksårige søn slap med livet i behold, men nu må undvære sine forældre.