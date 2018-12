Handicapforening bekymret over S-udmelding: - Indespærring må aldrig være en permanent løsning

Socialdemokratiet vil gøre det muligt at indespærre svært udadreagerende borgere, hvis man har tilladelse fra de pårørende. Det møder modstand fra Landsforeningen LEV, som frygter, at det kan blive en undskyldning for at spare ressourcer.

Det er meget bekymrende, at Socialdemokratiet vil give mulighed for dispensation til at tilbageholde en handicappet borger i sin bolig som en permanent løsning. Sådan lyder meldingen fra Landsforeningen LEV, der varetager interesserne for udviklingshæmmede mennesker og deres pårørende. Landsformand Anni Sørensen understreger, at hun ikke kender detaljerne i den konkrete sag om Jonas Høj Jensen, men udtaler mere generelt:

- Det er forståeligt, at nogen kunne ønske, at man kunne indespærre en borger permanent, men det er simpelthen ikke den rigtige retning at gå, siger landsformand Anni Sørensen, der henviser til, at der allerede er lovændringer i høring, som gør det nemmere at udføre visse typer for magtanvendelse.

- Jeg mener, at disse nye ændringer på området indeholder de muligheder for magtanvendelse, som er relevante. Og også der er vi bekymrede for, at det kan føre til mere magtanvendelse, end der er nødvendigt, så jeg synes absolut ikke, at man skal gøre loven endnu mindre restriktiv.

Ifølge Anni Sørensen risikerer man, at magtanvendelse bliver den nemme løsning, når det kommer til komplicerede borgere. Hun frygter således, at det kan blive en undskyldning for at spare ressourcer, hvis man slækker på reglerne om magtanvendelse. Og når det kommer til at låse en borger inde, skal man være ekstra påpasselig.

- Jeg er sådan set rigtig glad for, at loven udelukker ubegrænset indespærring, for det må aldrig være en permanent løsning at placere en borger i en aflåst lejlighed, siger Anni Sørensen.