Forskeren Sebastian H. Mernild får årets Rosenkjærpris fra DR for sin evne til at formidle svært videnskabeligt stof om klimaforandringer.

Klimaforsker Sebastian H. Mernild får Rosenkjærprisen 2018 fra DR.

Det skriver Danmarks Radio på sin hjemmeside.

Prisen gives af DR til videnskabsfolk og kulturpersoner, der har formået at formidle et kompliceret videnskabeligt emne, så flere forstår det.

Sebastian H. Mernild har et link til Odense, for han er vokset op i Hjallese og har gået på Henriette Hørlücks Skole og Skt. Knuds Gymnasium. I dag er han professor i glaciologi og administrerende direktør for forskningsinstitutet Nansencentret i Bergen i Norge og forsker derudover i klimaforandringer på Western Norway University of Applied Sciences. Og så er han en af hovedforfattere på den kommende hovedrapport fra FN's Klimapanel - en rapport, der samler den nyeste forskning og kommer til at danne udgangspunktet for især politikeres diskussioner om emnet.

- Min erfaring er, at der typisk skal en katastrofe til at vække politikerne. For at få dem i tale skal det koste noget, inden de begynder at tage fat. Sådan er det desværre, siger han til DR.

Han har forsøgt at gøre avislæsere, seere og lyttere klogere på, hvordan klimaforandringerne påvirker indlandsisen og gletsjere og får havet til at stige. Han vil have os til at tage ansvar.

- Klimaet er for alvor blevet diskuteret det sidste halve år, hvor vi blandt andet har haft den tørreste maj-juni-juli siden 1874. Det tager jeg fat i, for det er noget, folk kan relatere til. De voldsomme forandringer, vi ser omkring Arktis, ligger jo langt væk fra folks dagligdag, siger han til DR.

Rosenkjærprisen er stiftet af Danmarks Radio i 1963 for at ære deres tidligere foredragschef, Jens Rosenkjær. Med prisen følger 50.000 kroner og en forpligtelse til at holde flere radioforedrag på P1. Prisen er de sidste tre år gået til professor i almenpsykologi, Svend Brinkmann, filosofiprofessor Vincent Hendrics og terrorforskeren Anja Dalgaard-Nielsen.

