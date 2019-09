Håndbold-stjerner så, hvordan det skal gøres

Avisens sportredaktør Niels Abildtrup lagde straks pres på Odense Håndbold-spillerne Kathrine Heindahl og Nycke Groot samt assistent-træner Kristian Danielsen, da de var linet op på 3. sal.

Abildtrup havde været i arkiverne og fundet en avis frem fra 1986, det år en odenseansk klub senest har vundet det danske mesterskab for kvinder.

Stregspiller Kathrine Heindahl fattede hurtigt pointen og indrømmede blankt, at Odense Håndbold er favorit til at vinde DM - og skal gøre det. Senere blødte hun lidt op og sagde, at holdet var med i favoritfeltet.

- Men det er det stærkeste hold, jeg nogensinde har spillet på.

Blandt tilhørerne var Per Rasmussen, der var træner for Stjernen dengang i 1986, og han havde skarpe og indsigtsfulde spørgsmål til trioen.

Det samme havde Karsten Pedersen, tidligere holdleder for B1913's divisionshold i fodbold. Han har nu slået sig på håndbold og ishockey.