Grov og systematisk lønfusk: Udlejer af kemikaliejendom har selv snydt polske arbejdere for millioner

Direktør for Seden Ejendomsinvest og administrationschef hos Maare Advokater, Torben Brandt Rasmussen, er selv tidligere blevet dømt til at betale tre millioner kroner i erstatning for grov og systematisk lønfusk over for 41 polske arbejdere. Regningen efterlod han i et konkursbo.

- Det kan jeg ikke forestille mig. Udlejeren af kemikaliejendommen i Seden, Torben Brandt Rasmussen, har flere gange afvist at kende til Årslev Entreprenørforretnings ulovlige indkvartering af en stor gruppe polske arbejdere, der har sovet tæt på potentielt farlige kemikalier som stærk salpetersyre og svovlsyre. Udnyttelse af polsk arbejdskraft er dog ikke så fremmed for administrationschefen hos Maare Advokater i Odense, som hans reaktioner på sagen kan indikere. I efteråret 2013 blev han således dømt til at betale tre millioner kroner i erstatning til 41 polske arbejdere, som var ansat i Torben Brandt Rasmussens firma KH Construction Aps. De polske arbejdere arbejdede reelt for entreprenøren Nicolai Gohs Miehe-Renard, der er gift med den tidligere tv-vært Camillia Miehe-Renard. Men ifølge kendelsen fra den faglige voldgift deltog Torben Brandt Rasmussen også selv aktivt i forhold til at få lønsedlerne til at se pæne ud. I voldgiftsretten forklarede de tre polske bygningsarbejdere, at de fik mellem 49 og 62 kroner i timen og hverken fik pension eller feriepenge. I kendelsen fra voldgiftsretten fastslog tidligere højesteretsdommer Poul Sørensen, at der i flere år var foregået "bevidst, grov og systematisk overtrædelse af de overenskomstmæssigt fastsatte løn- og arbejdsvilkår". Og videre, at underbetalingen af de polske arbejdere var "søgt sløret for omverdenen, ved at medarbejderne efter krav fra virksomheden måtte give urigtige erklæringer om deres faktisk løn- og arbejdsvilkår". De tre polske bygningsarbejdere, der var medlem af 3F, fik tilkendt en erstatning på 1,5 millioner kroner, mens de resterende 1,5 millioner kroner skulle fordeles mellem de 38 øvrige polske ansatte i KH Construction.

Kemikaliesagen i én sætning Siden fredag i sidste uge har vi kunnet afsløre, at der mangler at blive redegjort for 39 ton kemikalier, der tilsyneladende er forsvundet efter virksomheden Printlines konkurs i slutningen af 2016, mens de tilbageværende 31 ton kemikalier er blevet håndteret særdeles lemfældigt og opbevares lige ved siden af erhvervslokaler, hvor en større gruppe polske arbejdere har boet i månedsvis.

Der var både danske og polske fødevarer i køkkenerne på Nordbirkvej, da avisen tog billeder inde i bygningen 8. januar. Foto: Vibeke Volder

Snød med ferie I forbindelse med sagen fortalte en af de polske arbejdere blandt andet, at de af Nicolai Gohs Miehe-Renard blev instrueret i at skrive, at de holdt ferie i nogle af de uger, hvor de arbejdede. - Jeg var vred over det, men jeg var nødt til at fortsætte arbejdet, for jeg havde brug for pengene, sagde den dengang 55-årige Andrzej Rasniewski til Fagbladet 3F.

Stak af fra regningen De tre millioner kroner i erstatning fra Torben Brandt Rasmussen fik de polske arbejdere ikke. Kendelsen fra voldgiftsretten faldt den 16. september 2013. To uger efter trak Torben Brandt Rasmussen sig som direktør for KH Construction. Og den 24. oktober samme år gik virksomheden konkurs. De polske arbejdere fik derfor kun dækket en lille del af deres erstatning igennem Lønmodtagernes Garantifond, mens Torben Brandt Rasmussen fortsatte som medejer af en række selskaber og som administrationschef for Maare Advokater. I forbindelse med sagen forklarede Nicolai Gohs Miehe-Renard, at sagen mest af alt handlede om hans begrænsede ordforråd på polsk, og at han hverken juridisk eller praktisk var arbejdsgiver for de polske arbejdere. Torben Brandt Rasmussen ville slet ikke kommentere sagen over for Fagbladet 3F. - Jeg har ikke lyst til at snakke om det. Og jeg vil gerne frabede mig, at I kontakter mig, sagde Torben Brandt Rasmussen efter kendelsen. Torben Brandt Rasmussen havde heller ingen kommentarer, men henviste til sin advokat Ali Khan fra sin egen arbejdsplads Maare Advokater, da vi torsdag spurgte ham om, hvorvidt han ville ophæve Årslev Entreprenørforretnings lejemål på Nordbirkvej i Seden, efter at vi kunne fremvise billeder af, at en større gruppe polske håndværkere havde boet i lokalerne tæt ved et kemikalielager. Avisen har også kontaktet Ali Khan for at få en kommentar til kendelsen mod Torben Brandt Rasmussen fra 2013. - Jeg har ingen kommentarer, siger advokaten og tilføjer, at han ikke kan se nogen som helst sammenhæng mellem sagen fra dengang og den aktuelle sag fra Nordbirkvej i Seden, som avisen har beskrevet den seneste tid.