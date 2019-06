Grøn fjernvarme: Vandet i din radiator er nu farvet grønt

Mandag har Fjernvarme Fyn tilsat vandet i din radiator et grønt farvestof, så man nemt kan få øje på utætheder og brud på nettet. Men bare rolig, det er ufarligt for natur og mennesker.

Har du pludselig grønt vand i din vandhane og i vasken eller på dit gulv under en radiator er der en god forklaring, for så har du en utæthed i dit fjernvarmesystem, og det er en god idé at få det tjekket.

Fjernvarme Fyn har nemlig mandag tilsat sit vand et tydeligt grønt farvestof til fjernvarmevandet. Det vil gøre det nemt for den enkelte kunde at opdage utætheder i sit varmeanlæg, men også for fjernvarmens egne folk vil det gøre det lettere at opdage eventuelle brud på nettet.

Den grønne farve er helt ufarlig for både natur og mennesker, og det er godkendt af de danske myndigheder som sporstof. Der er tale om stoffet fluprescein (uranin), skriver Fjernvarme Fyn i en pressemeddelelse.

Forhåbentligt opdager de fleste ikke, at man har tilsat det grønne farvestof, men bliver vandet i vandhanen alligevel grønt er vandvarmeren utæt. Det betyder, at det grønne fjernvarmevand løber over i det varme brugsvand, og så skal man kontakte en vvs-installatør. Bor man til leje skal man kontakte sin vicevært eller udlejer.

Ifølge Fjernvarme Fyn skal man derimod ikke kontakte sit vandværk, da de ikke kan hjælpe.

Til gengæld skal man kontakte Fjernvarme Fyn, hvis man opdager grønt vand i vandløb, kloak, søer og lignende, for så er der sandsynligvis brud på et fjernvarmerør. Det gør man ved at ringe på telefon 65 47 30 00.