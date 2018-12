Grøn eller hvid jul: Se den fynske juleprognose

Det er stadig alt for tidligt at sige, om julen bliver hvid eller grøn, men sandsynligheden peger på det sidste - også når man kigger statistisk på tallene siden år 1900.

- I 2010 havde vi sidst landsdækkende hvid jul i Danmark. Da fejrede danskerne jul i klart og koldt vejr og med temperaturer ned til tocifrede minusgrader. Sneen var faldet over en længere periode op til jul. Snedækket gik fra nogle få centimeter i dele af Jylland til over en meter på Bornholm, fortæller seniorklimatolog John Cappelen fra DMI.

Erindringen spiller os måske også et puds i nyere tid, for senest, vi havde en hvid jul, sådan som DMI definerer den, var i 2010.

Nogle melder allerede om muligheden for en hvid jul, andre for en grøn jul, og selv vejrtjenesten tør ikke sige noget, selv om statistikken mest peger i retning af en jul uden sne.

- Hvid jul er en betegnelse for det meteorologiske fænomen, at der er sne på juleaftensdag eller i nogle lande juledag. Hvid jul er langt mere almindeligt i nogle lande end andre. I Europa er sandsynligheden for hvid jul mindre, desto længere vestpå man er. I Danmark er der ikke hvid jul så ofte, siger John Cappelen.

Faktisk har sneen i 2010 skrevet sig ind i vejrhistorien, fordi det var første gang, Danmark oplevede hvid jul for andet år i træk, siden DMI begyndte registreringen i 1900. I 2009 faldt sneen også et par dage før jul. 99,3 procent af landet havde mere end en halv centimeter, og i gennemsnit havde vi 8,7 centimeter sne. De eneste steder, der ikke havde sne, var København, Skagen og den østlige kyst af Falster.

Grøn jul i 2018

Vil man vide, hvordan vejret bliver juleaften i år er det bedste at vente - i bedste fald til netop juleaftensdag, men formentligt dagen før har DMI også en prognose.

I år er usikkerheden nemlig stor, idet et par lavtryk forventes at passere tæt forbi Danmark fra den kommende weekend og ind i julen. Disse lavtryk medbringer en hel del nedbør, men selv DMI er påpasselig med at spå om vejret, fordi det afhænger af, hvilken bane lavtrykket tager ind over Danmark eller forbi Danmark.

- Usikkerheden er forholdsvis stor og en mindre ændring i lavtryksbanerne vil også ændre resultatet, skriver DMI på sin hjemmeside.

Sammenholdt med den statistiske oversigt over juleaftens vejr siden 1900 er sandsynligheden derfor absolut størst for en grøn jul og absolut mindst for en hvid jul.