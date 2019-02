Godt forberedt: Disse mænd overtager mens Torben Sørensen er sygemeldt

Stærke sammen

Bestyrelsen, eliteudvalget og resten af holdet omkring TM Tønder var naturligt chokerede over meldingen fra cheftræneren. Torben Sørensen fortalte om sin sygdom i januar i forbindelse med forhandlingerne om at forlænge hans kontrakt. Han fik selv beskeden mellem jul og nytår.

- Jeg synes det var mest fair, at de fik mulighed for at trække sig, siger Torben Sørensen.

Den mulighed valgte ledelsen hurtigt fra.

- Vi blev meget berørte, for vi kender jo Torben godt, men vi tror fuldt og fast på, at han vender tilbage, så vi var ikke i tvivl om, at vi ville forlænge med ham, fortæller TMT-direktør Kim Wittenkamp.

Han glæder sig over, at Michael Wollesen har sagt ja til at hjælpe holdet, mens Torben Sørensen er sygemeldt, for han har været tilknyttet TMT i mange år, og kender klubbens DNA og de unge spillere. Desuden har han en personlighed, der flugter godt med Torben Sørensens, hvilket skal gøre overgangen nemmere og samtidigt sikre, at linjen bliver videreført.

- Det er vigtigt for os at vise, at vi tror på Torbens linje, og også at vise ham, at vi er stærke nok til at håndtere det her og lever op til klubbens motto "sammen er vi stærke", siger Kim Wittenkamp.