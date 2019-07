Gode udsigter for de boligsøgende: I år er det nemmere at få tilbudt studiebolig

Han forventer dog, at der i løbet af den kommende uge vil komme flere ansøgere til den såkaldte Gruppe C. Indtil den 8. august kan de studerende søge om bolig i Gruppe C, og dermed have mulighed for at gøre brug af Odense Kommunes tag-over-hovedet-garanti. Gruppe C er den gruppe af ansøgere, der ikke bor i Odense, og som søger alle typer af studieboliger i Odense.

Selv om der i år er kommet 60 flere studerende ind på de to uddannelsesinstitutioner i Odense, oplever Kollegieboligselskabet, der også administrerer Studiebolig Odense, at der i år er færre ansøgere til studieboligerne i Odense.

For en lille uge siden fik 9.320 kommende studerende at vide, at de var kommet ind på en uddannelse på Fyn. Og med den besked i baghovedet kan jagten på en studiebolig for alvor sættes i gang.

Nemmere at finde bolig i år

Ifølge Henning Blume Islund er der mange studerende, der søger bolig, inden de er sikret en plads på deres drømmeuddannelse. Men stigningen i antallet af ansøgere sker i høj grad først, efter de studerende har fået tilbudt en studieplads.

- Siden den 25. juli har vi haft en nettotilgang på 260 ansøgere, hvilket er en del højere end det antal ansøgere, vi normalt får i løbet af seks dage.

Selv om der på nuværende tidspunkt ikke er nogle ledige boliger i Odense, konstaterer Henning Blume Islund, at det bør være nemmere at finde og få tilbudt en bolig i år end sidste år.

- Det er helt sikkert nemmere at få en bolig i år, men at sikre, at alle studerende har en bolig den 1. september med den rette beliggenhed, kommer ikke til at ske. Vi har en overvægt af studerende omkring studieskift, så hvis der var boliger til alle på det tidspunkt, ville det betyde, at vi om foråret stod med mange tomme boliger.

Hvis det en uge inden studiestart endnu ikke er lykkes de studerende at blive tilbudt en bolig, kan de gøre brug af den såkaldte tag-over-hovedet-garanti. Kravet er, at ens ansøgning senest fra 8. august har været i Gruppe C. Tag-over-hovedet-garantien indebærer, at Odense Kommune stiller et midlertidig sted at bo til rådighed for ansøgeren.