Gode til at finde nyredonorer: Flere vil på venteliste på OUH

På Odense Universitetshospital er de gode til at finde nyredonerer, derfor vil flere patienter fra andre regioner gerne over på hospitalets venteliste. OUH bruger også flere levende donorer end andre afdelinger, og universitetshospitalet er nu blevet hjemsted for en særlig vurderingsenhed for anonyme donorer.

Ifølge Claus Bidstrup skyldes den korte venteliste til en ny nyre på OUH blandt andet, at de på den neurokirurgiske afdeling - hvor hjernedød optræder langt oftere blandt patienter end på andre afdelinger - er gode til at spørge pårørende og tjekke donorregistret, når en patient, der kan bruges som donor, bliver erklæret hjernedød.

- I forhold landets andre nyrecentre har vi en kort venteliste. Men i forhold til sidste år, er ventelisten faktisk lidt længere. Folk har i årevis, især i København og på Sjælland, hørt, at vi har en kort venteliste, og derfor vil de gerne på vores venteliste i stedet for Rigshospitalets, fortæller overlæge på nyremedicinsk afdeling på OUH, Claus Bidstrup.

I alt 97 patienter står på OUH's venteliste til en ny nyre. De 68 patienter er klar til at modtage en ny nyre i dag, mens de resterende af den ene eller anden grund ikke er klar til at modtage en nyre her og nu.

Flere levende donorer

Når en nyre skal doneres fra en levende donor, er det patienten selv, der skal finde en donor. At donere en nyre kræver ikke andet end at man er sund og rask, og at nyrefunktionen er i orden. Og så skal det selvfølgelig være helt frivilligt.

- Det er selvfølgelig en fordel, hvis der er match mellem donor og modtager. Men hvis alternativet til en nyretransplantation er at være i dialyse, mens man står på venteliste til en nyre, så er det meget bedre at blive transplanteret med en nyre, der ikke passer 100 procent - eller 50 procent for den sags skyld. For det andet er et hårdt, slidsomt og træls liv.

- Og så er det et lidt anderledes lotteri, at vente på en død donor. Dem, der står på venteliste, ved ikke, hvornår nyren kommer. Den kan komme om en time, om en uge, om et år, om fem år, eller om 11 år. De går bare hele tiden og håber.

Ifølge Claus Bidstrup har man på OUH over de seneste 15 år brugt flere levende donorer end på andre hospitaler, hvis man regner det ud per million indbygger i regionen. I 2018 foretog man på OUH 23 transplantationer med nyrer fra levende donorer.

- På OUH er vi åbne over for dem, der gerne vil give en nyre. Det skal de have lov til. Hvorfor de andre hospitaler ikke ligger helt ligeså højt, kan jeg ikke svare på, for jeg kender ikke deres interne arbejdsgange.